Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün Ukrayna'dan 699 kardeşimiz daha yola çıktı" - Son Dakika
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün Ukrayna'dan 699 kardeşimiz daha yola çıktı"

08.03.2022 19:52
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün Ukrayna'dan 699 kardeşimiz daha yola çıktı"

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Herson, Sumi, Zaporijya, Çaplinka, Odessa, Lviv ve Kiev'den 699 kardeşimiz daha yola çıktı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Herson, Sumi, Zaporijya, Çaplinka, Odessa, Lviv ve Kiev'den 699 kardeşimiz daha yola çıktı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın çeşitli kentlerinden 699 Türk vatandaşının Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığını açıkladı. Çavuşoğlu paylaşımında, "Bugün Herson, Sumi, Zaporijya, Çaplinka, Odessa, Lviv ve Kiev'den 699 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13.120 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Mevlüt Çavuşoğlu, Zaporijya, Herson, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bugün Ukrayna'dan 699 kardeşimiz daha yola çıktı' - Son Dakika


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