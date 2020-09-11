Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Dakar Büyükelçiliğinin yeni binasının temelini attı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dakar Büyükelçiliğinin yeni binasının temelini attı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'in başkenti Dakar'da yeni elçilik binasının temelini attıklarını belirtti.

Temel atma töreninden kareler de paylaşan Çavuşoğlu, "Şanlı bayrağımızı İstiklal Marşı'mız eşliğinde göndere çektik. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.