- Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Başbakanı Maripov ile görüştü - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Başbakanı Maripov ile görüştü

BİŞKEK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan'daki resmi temasları kapsamında ülkenin Başbakanı Ulukbek Maripov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ülkelerine yaptığı resmi ziyaretin son durağı olan Kırgızistan'da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Kırgızistan Başbakanı Ulukbek Maripov ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, Karma Ekonomik Komisyonu ve İş Forumu'nun yakında düzenleneceğini duyurdu. İki ülkenin ticaret hacmi hedefinin 1 milyar dolar olduğunu belirten Çavuşoğlu, ülkedeki Türk yatırımlarının da 1 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamada, Maarif Vakfı'nın bölgedeki ilk okulunu Kırgızistan'da açacağı ifadeleri de yer aldı.