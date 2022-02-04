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Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti - Son Dakika

Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti

04.02.2022 20:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na Konya'nın ev sahipliği yapacağını anımsatarak "Bu spor oyunları çerçevesinde diplomasiyle ilgili ne yapabileceğimizi görüştük." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na Konya'nın ev sahipliği yapacağını anımsatarak "Bu spor oyunları çerçevesinde diplomasiyle ilgili ne yapabileceğimizi görüştük." dedi.

Çavuşoğlu, bazı programlara katılmak için geldiği Konya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Çavuşoğlu, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Konya'yı ve Türkiye'yi konuştuk"

Çavuşoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kentteki programı hakkında bilgi verdi. AK Parti Konya İl Başkanlığında da parti yöneticileriyle bir araya geldiğini anlatan Çavuşoğlu, "Konya'yı ve Türkiye'yi konuştuk. Dış politikamız konusunda arkadaşlarımıza bilgi verdim. Arkadaşlarımızdan gelen soruları da cevaplamaya çalıştım. Arkadaşlarımızdan da çok değerli fikirler geldi. Onları da not ettik." diye konuştu.

"Türk milletinin imajını yükselten çok güzel çalışmalar da yürütülüyor"

Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile belediyenin faaliyetlerini değerlendirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Malumunuz bir metro projesi var. O konuda da daha önce zaten Başkan'ımız ve arkadaşlarımız, il ve milletvekillerimiz de bize ilettiler. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla yakından takip ediyoruz. 5. İslami Dayanışma Oyunları'na Konya ev sahipliği yapacak. Bu spor oyunları çerçevesinde diplomasiyle ilgili ne yapabileceğimizi görüştük. Başkanımız aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığını da son derece başarılı bir şekilde yürütüyor. Kendisini canıgönülden tebrik ediyorum. Bu bizim dış politikamıza da önemli bir katkıdır. Dünya Belediyeler Birliğinde de eş başkanlık da yapıyor. Hatta bu sene BM'de önemli bir toplantıya başkanlık da yapacak. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Konya Büyükşehir Belediyemizin yurt dışında 60 civarında kardeş şehri var. Bu şehirlerle yürüttükleri çalışmalar, onlara verdikleri destekleri de 'Türkiye'nin yumuşak gücü' diyoruz. Dış politikada önemli aktörler vardır, belediyelerimizi de sürekli sayıyoruz. Bu anlamda Türk milletinin imajını yükselten çok güzel çalışmalar da yürütülüyor."

Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti

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İslami Dayanışma Oyunları, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti - Son Dakika


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