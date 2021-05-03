Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Menguş'la ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Menguş'la ortak basın toplantısında konuştu

03.05.2021 17:09

Çavuşoğlu ve Libyalı mevkidaşı Menguş'un ortak basın toplantısından detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun basın açıklamasından detaylar TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem verdiğini belirtti.

Çavuşoğlu ve Libyalı mevkidaşı Menguş'un ortak basın toplantısından detaylar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun basın açıklamasından detaylar TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem verdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Libya'nın başkenti Trablus'ta ikili görüşmelerinin ardından mevkidaşı Necla el-Menguş'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Libyalı mevkidaşının ve Libya halkının ramazan ayını tebrik eden Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı geniş bir heyetle Libya'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, güçlü bir heyetle yapılan bu ziyaretin amacının kardeş Libya'ya, Başkanlık Konseyi'ne ve Ulusal Birlik Hükümeti'ne (UBH) Türkiye'nin desteğini bir kere daha yinelemek olduğunu vurguladı.

İki ülkenin 500 yılı aşkın tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Batısıyla, doğusuyla, güneyiyle Libya bizim için mukaddes bir ülkedir. Türkiye olarak Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasını her zaman ilke edindik ve önem veriyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin kalıcı barış, istikrar ve refah için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Libya halkının ve meşru hükümetlerinin zor dönemlerinde daima yanında yer aldık. Trablus'a saldırılar karşısında Libya'nın meşru hükümeti bazı ülkeleri biz dahil, davet etti. Bu çağrıya sadece Türkiye olumlu cevap verdi. Güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırası kapsamında Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi."

Çavuşoğlu,Türkiye'nin desteğinin ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Başkanlık Konseyi ile UBH'nin kurulmasına önemli bir fırsat verdiğini de belirtti.

"Libyalı kardeşlerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarına olmaya devam edeceğiz"

Ankara'da Libya'dan gelen heyetle 12 Nisan'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nda mutabakat zaptlarına ve anlaşmalara sadık kalındığını teyit ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Görev başındaki hükümetin tüm Libya'ya ve Libya halkına destek götürme çabaları var, Türkiye olarak bunları destekliyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla iki ülke arasında bulunan deniz yetki alanları anlaşması ve bundan sonra atacakları adımları da ele alma fırsatları olduğunu belirtti.

Ekonomik iş birliği ve Libya'daki yatırımlar ile ikili ticaret ilişkilerini de görüştüklerini, Türk özel sektörünün Libya'ya tekrar dönmesi konusunu değerlendirdiklerini, bu konuda birlikte çaba sarf ettiklerini aktardı.

Çavuşoğlu, 2021'de aynı zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin ikincisini ve Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nı gerçekleştirme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Türkiye'nin aynı zamanda Libya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ise Libya Dostluk Grubu oluşturulduğunu, daha önce ülkede görev yapmış emekli Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın bu grubun başkanı olduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, "Libyalı kardeşlerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki günlerde temaslarımız yoğunlaştıracağız." vurgusunda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşını haziran ayının ikinci haftasında düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Menguş'la ortak basın toplantısında konuştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Menguş'la ortak basın toplantısında konuştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Menguş'la ortak basın toplantısında konuştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Menguş'la ortak basın toplantısında konuştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Menguş'la ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika


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