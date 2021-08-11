Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cezayirli mevkidaşına yangınlarda ölenler için taziye telefonu - Son Dakika

Cezayir hükümeti, ülkedeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker olmak üzere 42'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Görüşmede, Çavuşoğlu, Lamamra'ya yangınlar sebebiyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'ya ülkede devam eden yangınlarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!