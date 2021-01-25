Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Nijerya'daki gemi baskınında kaçırılan mürettebata ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya'daki gemi baskınında kaçırılan mürettebata ilişkin "Korsanlar henüz bir temasta bulunmadılar, bir görüşme olmadı. Süreci takip ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Diplomasi olarak 2021'e çok hızlı başladıklarını belirten Çavuşoğlu, bu süreçte Meclisin, Meclis Başkanı Şentop'un ve milletvekillerinin kendilerine desteğinin önemine işaret etti ve "Parlamenter diplomasi benim çok önem verdiğim bir alan." ifadesini kullandı.

Geçmişte Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), parlamentolar arası dostluk grupları, Avrupa Parlamentosu düzeyinde birçok görev yürüttüğünü anımsatan Çavuşoğlu, Meclis Bakanı Şentop'la gündemdeki konuları değerlendirdiklerini söyleyerek, kendisine teşekkür etti.

Bir gazetecinin Nijerya açıklarındaki gemi baskınında korsanlar tarafından kaçırılan Türk denizcileri hatırlatarak, "Korsanlarla temas kuruldu mu? Son durum nedir?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, yabancı bandıralı ve sahibi de yabancı olan geminin personelinin tamamen Türk olduğunu, iki gün önceki saldırıda 15 vatandaşın korsanlar tarafından kaçırıldığını belirtti.

Geminin, dün akşam itibarıyla Gabon'un Gentil Limanı'nda olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Dün akşam Gabon yetkilileriyle, güvenlik güçleriyle büyükelçimiz gemiye çıktılar. Gemi temiz. Herhangi bir korsan ya da başkasının sızmadığını anladılar. Güvenlikle ilgili bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Çavuşoğlu, şarapnel parçası nedeniyle karnından yaralanan bir vatandaşa tıbbi müdahale yapıldığını ve durumunun çok iyi olduğunu dile getirdi.

Vefat eden Azerbaycan vatandaşının gemiden alınıp Gabon'a getirildiğini anlatan Çavuşoğlu, "Orada cenaze işlemleri İslam'a uygun şekilde yapıldı. Gabon hükümetine ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Başkent Libreville'e götürülmesi için bir helikopter tahsis ettiler ve cenazemizi yarın Libreville'den hareket edecek Türk Hava Yolları uçağına inşallah vereceğiz, Türkiye üzerinden de kardeş Azerbaycan'a ulaştıracağız. Azerbaycan'la da temasımız devam ediyor." bilgisini paylaştı.

"Herkes yoğun bir çaba içinde"

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci başından beri bizzat takip ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Korsanlardan henüz bir haber gelmedi. Geminin güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler alındı. Çünkü dördüncü kaptanımız ve personelimiz şu anda gemide kalıyorlar. Şirket de öyle istedi. Özellikle Gabon Savunma Bakanlığı ilave personel takviyesi yaptı. Gemi korunuyor. Diğer taraftan bölge ülkelerinin hepsiyle temasa geçtik. Gabon'da da hem Dışişleri Bakanlığı hem de Savunma Bakanlığı bu süreci özellikle yakından takip ediyorlar. Bizden ilave bilgiler istediler. O ilave bilgileri de kendilerine verdik, sağlıyoruz. Bir taraftan gemiye personel sağlayan şirket diğer taraftan biz gerekli bilgileri sağlıyoruz. Komşu ülkelerin ilgili kurumlarıyla da temastayız. Herkes yoğun bir çaba içinde. Geminin sahibi olan şirket de aynı şekilde tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Burada tüm detaylara girmeye gerek yok. Ama henüz korsanlar tarafından ne ailelerine ne bizlere ne de şirkete ki böyle bir durumda bazen şirkete ulaşıyorlar bazen ailelerine ulaşabiliyorlar henüz bir temasta bulunmadılar, bir görüşme olmadı. Süreci takip ediyoruz."

Gemilerin güvenliğinin sağlanması konusunda bundan sonra bir adım atılıp atılmayacağına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "O bölgede genellikle gemiler, daha önce de saldırılar olduğu için ilave tedbirler alıyorlar. Tabii ki bir personel değişimi de olacak ama Gabonlular limandayken güvenliği sağlıyor. Seyrüsefer halindeyken de gemilerin bu korsanlardan korunması için genellikle tedbirler alınıyor. İnşallah vatandaşlarımızı sağ salim kurtarırız, ülkemize getiririz." ifadelerini kullandı.

"Her türlü temasın faydaları var"

Çavuşoğlu, Meclis Başkanı Şentop'la görüşmesine ilişkin parlamenter diplomasiye dikkati çektiği ifade edilerek, "Nasıl bir yol haritası olacak? Meclisten nasıl talepleriniz var?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Örneğin Avrupa Birliği ile ilişkilerde Yüce Meclisimizle Avrupa Parlamentosu arasında mevcut mekanizmalar var, komisyonlar var. Bunun dışında her türlü temasın faydaları var ki Brüksel ziyaretinde gerek raportör gerekse Dostluk Grubu Başkanı, Karma Parlamento Komisyonu Başkanı gibi orada bizimle çalışan Avrupa Parlamentosu üyeleriyle de görüştüm. Bundan sonra düzenli temaslar. Amerika'da yeni bir yönetim iş başına geldi. Elbette Dışişleri Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız, ilgili kurumlarımız temaslarını artırarak devam ettirecek ama yine Kongre ile Yüce Meclisimizin ve saygıdeğer milletvekillerimizin temaslarının da mutlaka faydası olacaktır. Keza Sayın Meclis Başkanımıza çok sayıda davetler var. İlgili muhataplarımızla görüştüğümüz zaman bu davetleri yineliyoruz. Sayın Başkanımızın da davet ettiği meclis ve senato başkanları var. O ziyaretlerin gerçekleşmesi konusunda da Dışişleri Bakanlığı olarak ve yurt dışındaki misyonlarımız olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu konularda da Sayın Meclis Başkanımızın talimatlarını aldık."