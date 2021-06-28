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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı

28.06.2021 18:33

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de mevcut durumun sürdürülemez olduğunun ve siyasi çözüm çabalarının canlandırılması gerektiğinin altını çizdiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de mevcut durumun sürdürülemez olduğunun ve siyasi çözüm çabalarının canlandırılması gerektiğinin altını çizdiklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, İtalya'nın ABD ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 80'i aşkın ülke ile uluslararası organizasyondan temsilcilerin hazır bulunduğu DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'nın ardından yine Roma Fuar Merkezi'nde yapılan Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, bu toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kısıtlı katılımlı Suriye konulu Bakanlar Toplantısına katıldık. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunun ve siyasi çözüm çabalarının canlandırılması gerektiğinin altını çizdik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, başkent Roma'daki temaslarının ardından yarın G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Matera kentinde düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı - Son Dakika


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