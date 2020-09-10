Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileriyle görüştü

Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileri ile görüştü.

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileriyle görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Batı Afrika ziyareti turunun son durağı olan Senegal'e geldi. Çavuşoğlu, burada iş adamları ve kurum temsilcileriyle görüştü. Görüşmede Gine Bissau ziyaretine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Batı Afrika bölgesi tüm Afrika bölgesi bizim için önemli. Gine Bissau'da büyükelçilik açacağız. Gine Bissau'da Türkiye'de büyükelçilik açıyor. İlerleyen günlerde büyükelçimizi açıklayacağız" dedi. - DAKAR

Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal, Afrika, Gine, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 21:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileriyle görüştü - Son Dakika


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