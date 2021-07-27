- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi'yle bir telefon görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün (27 Temmuz) Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, Tunus'un istikrarı ile huzuruna verdiğimiz önemi ve Tunus halkına olan desteğimizi vurgulamıştır" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)