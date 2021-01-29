Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, İran Azerbeycan düzeyinde üçlü zirve Tahran'da olacak" - Son Dakika

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, İran Azerbeycan düzeyinde üçlü zirve Tahran'da olacak"

29.01.2021 12:45

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, İran Azerbeycan düzeyinde üçlü zirve Tahran'da olacak" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, İran Azerbeycan düzeyinde üçlü zirve Tahran'da olacak"

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bölgesel ve konuları ele aldıklarını açıklayan bakan Çavuşoğlu, "Astana formatında üçlü zirve Tahran'da olacak. Türkiye, İran Azerbeycan düzeyinde. Maalesef ABD, Trump yönetimiyle nükleer anlaşmadan geri çekildi, umarım Biden yönetimiyle geri dönerler. Kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasında bölgesel konuların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirildi. Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya gelen Çavuşoğlu-Zarif gerçekleşen zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

"Astana formatında üçlü zirve Tahran'da olacak"

Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Pandemi sebebiyle gerçekleştiremediğimiz diğer toplantılarımızı nasıl gerçekleştireceğimizi konuştuk. İkili düzeyde ziyaretlerimiz olacak. Astana formatında üçlü zirve Tahran'da olacak. Türkiye, İran Azerbaycan düzeyinde. Hazırlıkları bugün başlatmış olduk" dedi.

"ABD, Trump yönetimiyle nükleer anlaşamadan geri çekildi, umarım Biden yönetimiyle geri dönerler"

Cevad Zarif'le bölgesel konuları ve bu konulardaki iş birliğimizi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran bakan Çavuşoğlu, "Suriye'deki genel durum, Irak, Körfez ve Güney Kafkasya'daki gelişmeleri birlikte ele aldık. Güney Kafkasya'da bir ateşkes var ve hepimiz bunun kalıcı olmasını istiyoruz, sadece istemek yetmez. Zarif buraya gelmeden önce Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ı ziyaret etti. Bunları da ele aldık. Güney Kafkasya'daki ateşkes herkesin yararınadır ama en çok, Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır. İran ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmaya başından beri katkı sağladık. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan geri çekildi, umarım Biden yönetimiyle geri dönerler. Kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur. Türkiye olarak Cevad Zarif'e ve İran'a desteğimiz tam" ifadelerini kullandı.

"Sayın Erdoğan'ı yakın zamanda İran'a bekliyoruz"

Bakan Çavuşoğlu'nun ardından ise İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif açıklamalarda bulundu.

Cevad Zarif yaptığı açıklamalarda "İran ve Türkiye zor günlerde birbirlerinin yanlarında olmuşlardır. Biz zor günlerde arkadaş olmanın kıymetini iyi biliyoruz. Umarım ABD'de terör devleti gittikten sonra İran, Türkiye halkını ve bölge halkını daha güzel günler bekliyor olacaktır. Ambargolar ve korona virüs nedeniyle ticari ilişkilerimizin azaldığını görüyoruz. Bu ticari ilişkileri ileriye götüreceğimize inanıyoruz. Biz bugün transit, ticaret ve enerji konularında iş birliğini ele aldık, çok güzel yapıcı bir görüşme oldu. En temel amacımız karşılıklı olarak faaliyet gösteren şirketlerin sorunlarını çözmek. Bizim için Türk şirketlerinin İran'da olması çok önemlidir. Biz sayın Erdoğan'ı yakın zamanda İran'a bekliyoruz, bunun görüşmelerini yapacağız. İran Türkiye ve Azerbaycan dışişleri bakanları toplantısını İran'da gerçekleştireceğiz. Türkiye Azerbaycan ve Rusya cumhurbaşkanlarının önerisiyle bu ziyareti başlattım, bugün diğer ülkeleri ziyaret ettikten sonra burada olmaktan çok mutluyum. Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan ziyaretinde konuştuklarımızı aktardım, dilerim ki iş birliği için bu ortamı sağlamış oluruz" diye konuştu.

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, İran Azerbeycan düzeyinde üçlü zirve Tahran'da olacak
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, İran Azerbeycan düzeyinde üçlü zirve Tahran'da olacak
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, İran Azerbeycan düzeyinde üçlü zirve Tahran'da olacak
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, İran Azerbeycan düzeyinde üçlü zirve Tahran'da olacak

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Tahran, İran, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye, İran Azerbeycan düzeyinde üçlü zirve Tahran'da olacak' - Son Dakika


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