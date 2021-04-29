Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılışını yaptı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışı töreni, şehit diplomatların anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun yanı sıra diplomatik erkandan birçok isim katıldı.

Burada konuşma yapan Çavuşoğlu, Cenevre'nin 36 uluslararası örgüt ve 300'den fazla sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapan önemli bir şehir olduğunu, Cenevre Başkonsolosluğunun vatandaşlara hizmet vermek ve ikili ilişkileri geliştirmek için 1898 yılında açıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, başkonsolosluğun Türkiye-İsviçre ilişkilerine katkı sağlayacağını, eski mekanın vatandaşlara hizmet verme açısından uygun bir bina olmadığını söyledi.

Bölgede 30 bine yakın Türk vatandaşının bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızla ne kadar gurur duysak, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Amacımız yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet kalitesini artırmaktır. Bu binaya taşınmamızın da sebebi bu." dedi.

"Vatandaşlarımıza devletin şefkatli elini uzatmaya çalışıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, "Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımıza devletin şefkatli elini uzatmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 7 gün 24 saat anlayışla yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için KKTC vatandaşlarımız da dahil, tüm arkadaşlarımızla birlikte hizmetin kalitesini artırmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Bu çerçevede dijital diplomasi ve yapay zekadan da faydalandıklarını anlatan Çavuşoğlu, 2020'de bu anlayışla 1,5 milyona yakın konsolosluk hizmeti verildiğini, 2021'de ise şimdiden 500 binin geçildiğini ifade etti.

"Bize tarih dersi vermeye kalkanların ASALA terörüne gözlerini kapamaları tam bir iki yüzlülüktür"

Çavuşoğlu, törenin yapıldığı salonun 1981'de Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Konsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz'ün adını taşıdığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"80'li yıllarda benim de diplomat olma kararı almama sebep olan; maalesef cinayetler ve ASALA terör örgütünün saldırıları ve diplomatlarımızın şehit olmasıdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyoruz. Bize tarih dersi vermeye kalkanların ASALA terörüne gözlerini kapamaları tam bir iki yüzlülüktür. Bunun en son örneğini ABD'de gördük. Los Angeles'ta Sasunyan diye bir Ermeni teröristin geçtiğimiz aylarda serbest bırakılmasına göz yumdular. Daha sonra yaptıkları açıklama da malumlarınız."

Tatar: "Tarihi bir adım attık"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da "Şehitlerimize rahmet diliyorum. Milletimizin nelere maruz kaldığı, ne kadar büyük haksızlıklarla bu günlere geldiğimizi, ASALA terör örgütünün katilliklerin öğrenciyken ne kadar büyük bir tepkiye yol açtığını ama halen daha Türkiye'mize bu konuyla alakalı haksızlıklar yapıldığını müşahede ediyoruz ama Allah büyüktür, milletimiz güçlüdür. Bütün bunların üstesinden geleceğimize dair hiç şüphem yoktur." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye'nin çalışmalarıyla gurur duyduğunu ifade eden Tatar, Bakan Çavuşoğlu'na Kıbrıs Türkü'nün haklı davasında verdiği büyük destekten ötürü teşekkür ederek "(Kıbrıs konferansında) Çavuşoğlu'nun büyük katkısı tarihe not olarak düşülmüştür." dedi.

Tatar, "Burada tarihi bir adım attık. İlk kez Kıbrıs görüşmeleri bağlamında egemen eşitliğe dayalı uluslararası eşitlik statüsünün kabul edildiği bir KKTC ile ancak kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın olabileceğine kayıtlara geçirdik." mesajını verdi.

"Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı bizim için birincil öncelik"

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy ise İsviçre'yle Türkiye arasında köklü ilişkilerin olduğunu anımsatarak Türk vatandaşlarının iki ülke arasında dostluk köprüsü vazifesi gördüğünü kaydetti.

Acarsoy, "Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı bizim için birincil öncelik. Biz bu yolda çalışırken vatandaşlarımızdan beklentilerimiz de birlik ve bütünlük içinde hareket ederek hem yaşadıkları ülke olan İsviçre'ye hem de anavatanlarına yani Türkiye'ye en iyi şekilde katkı sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık da "Cenevre gibi önemli bir uluslararası merkezde bayrağımızı dalgalandıran Başkonsolosluğumuzun ülkemize yakışır şekilde olması bizler için çok önemliydi. Vatandaşlarımıza en etkin hizmeti en kaliteli şekilde vermek için yola çıktık ve bugünlere geldik." diye konuştu.

Başkonsolosluğun Gaziantep'te üretilen gişelerle ilk kez gişe sistemine geçtiğini bildiren Uyanık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarında güvenli bir hizmet ortamı oluşturulduğunu ifade etti.