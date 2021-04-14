Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye'nin kardeş Afganistan'a güçlü desteği devam edecek" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Nisan'da İstanbul'da Afgan barış süreci konusunda üst düzey konferans düzenleneceğini belirterek, "Türkiye'nin kardeş Afganistan'a güçlü desteği devam edecek." dedi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Afganistan'daki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

NATO Konseyi Toplantısı'na katıldığını belirten Çavuşoğlu, "Afganistan için uzun vadeli strateji gerekiyor. 24 Nisan'da İstanbul'da Katar ve BM ile Afgan barış süreci konusunda üst düzey bir konferans düzenleyeceğiz. Türkiye'nin kardeş Afganistan'a güçlü desteği devam edecek." ifadelerini kullandı.

NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerinin dışişleri bakanları, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya gelmişti. Bakan Çavuşoğlu ise Türkiye'yi temsilen toplantıya katılmıştı.

Toplantıda, Afganistan'ın yanı sıra Ukrayna içinde ve sınırında Rusya'nın askeri yığınağını artırmasının ardından son durumun ele alınacağı belirtilmişti.