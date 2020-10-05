Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerginlik hakkında)... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " (Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerginlik hakkında) Herkesin güçlünün değil, haklının yanında olması gerekiyor. Azerbaycan tarafından talep olması şeklinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destek vereceğimizi söyledik" dedi. - ANKARA