Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " (Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerginlik hakkında) Herkesin güçlünün değil, haklının yanında olması gerekiyor. Azerbaycan tarafından talep olması şeklinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destek vereceğimizi söyledik" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:06 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '(Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerginlik hakkında)... - Son Dakika