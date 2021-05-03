- Bakan Çavuşoğlu: "Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi" - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu: "Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi"

03.05.2021 17:25

- Bakan Çavuşoğlu: "Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını...

- Bakan Çavuşoğlu: " Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi"

TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "Libya ile 500 yılı aşkın tarihi, kültürel, beşeri bağlarımız var batısı şile, doğusu ile, güneyi ile Libya bizim için mukaddes bir ülkedir" diyen Dışişleri Bakanı, "Türkiye olarak, Libya'nın bütünlüğü,, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasını ilke edindik ve önem verdik. Biz kalıcı barış, istikrara, refah için yoğun çaba sarf ettik. Libya halkının ve meşru hükümetlerinin zor dönemlerinde daima yanında yer aldık. Trablus'a saldırılar kaşsısında Libya'nın meşru hükümeti, dahil bazı ülkeleri biz dahil etti. Sadece, bu çağrıya Türkiye olumlu cevap verdi" ifadelerini kullandı.

"Ahmet Yıldız, Türkiye-Libya Dostluk Grubu Başkanı oldu"

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında Libya'ya sağladımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi. Desteğimiz önce ateşkesin sağlanmasını gerçekleştirdi. Yine özellikle bugün Başkanlık Konseyi ve Milli Birlik Hükümetinin kurulmasına da önemli bir fırsat vermiş oldu. Biraz önce bahsettiğim Mutabakat Zaptı çerçevesinde eğitim ve danışmanlık desteği veren meşru mevcudiyetimizle, bu ülkedeki para karşılı savaşan grupları eş tutmaya çalışanlar var. Biz Ankara'daki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nda bu mutabakat zaptlarına anlaşmalara sağlık kaldığımızı teyit ettik. Görev başındaki hükümetin tüm Libya'ya halkına hizmet götürme çabaları var Türkiye olarak bu çabaları destekliyoruz. Bugün deniz yetki alanları anlaşmalarımızı ve bundan sonra atacağımız adımları birlikte ele alma imkanımız oldu. Ayrıca ekonomik işbirliğimizi, Libya'daki yatırımları, ikili ticaretimizi de görüştük. Başbakan Dibeybe İstanbul'da firmalarımızla görüşmüştü. Şimdi özel sektörümüzün Libya'ya dönmesi konusunu da birlikte değerlendiriyoruz, bu konuda birlikte çaba sarf ediyoruz. Bu yıl içinde Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın ikincisini ve Karma Ekonomik Toplantısını gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Necla Hanım'ın da söylediği gibi Libya'nın COvid-19 ile mücadelesine destek veriyoruz. TBMM'de Libya Dostluk Kurulu oluşturuldu ve emekli bir büyükelçimiz, Libya'da diplomat olarak çalışmış Denizli milletvekilimiz Ahmet Yıldız, Dostluk Grubu Başkanı oldu."

- Bakan Çavuşoğlu: Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi
- Bakan Çavuşoğlu: Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi
- Bakan Çavuşoğlu: Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi
- Bakan Çavuşoğlu: Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Bakan Çavuşoğlu: 'Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi' - Son Dakika


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