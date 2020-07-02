Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya için diğer ülkeler ile Fransa dahil çalışmaya hazırız"... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , " Libya için diğer ülkeler ile Fransa dahil çalışmaya hazırız" dedi. - BERLİN

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