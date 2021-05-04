Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İnsan hakları konusu AB'nin... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İnsan hakları konusu AB'nin olduğu gibi bizim de önceliklerimizden birini oluşturuyor" dedi. - LYUBLYANA