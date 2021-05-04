Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İnsan hakları konusu AB'nin... - Son Dakika

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İnsan hakları konusu AB'nin...
04.05.2021 13:58
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İnsan hakları konusu AB'nin olduğu gibi bizim de önceliklerimizden birini oluşturuyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İnsan hakları konusu AB'nin olduğu gibi bizim de önceliklerimizden birini oluşturuyor" dedi. - LYUBLYANA
Son Dakika Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Demba Ba: Oruç tuttuğum için gönderildiğimi düşünmek bile istemiyorum Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı? 10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı