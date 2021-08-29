Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir video konferans yöntemiyle görüşme yaptı. - ANKARA