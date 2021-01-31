Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, 1 ayda 139 bin 289 konsolosluk işlemi yaptı - Son Dakika

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, 1 ayda 139 bin 289 konsolosluk işlemi yaptı
31.01.2021 23:13
Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında 139 bin 289 konsolosluk işlemi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında 139 bin 289 konsolosluk işlemi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanında, konsolosluk hizmeti vermeye devam ediyor, 70'ten fazla hizmeti temsilciliklerimizde gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.
Kıran, 2021 yılının ocak ayında 139 bin 289 konsolosluk işlemi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dünyanın her yerinde 'Güçlü Türkiye'." mesajını paylaştı.
Son Dakika Survivor 2021'de Emin, sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu İki takımdan da maaş aldığı iddialarına Abdullah Avcı sert çıktı: Kimse beni parayla tartamaz Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti Manisa'da 4 genç tarım arazisinde infaz edildi Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı