Dışişleri Bakanlığı: "Bolivya'da Cumhurbaşkanlığına seçilen Arce'ye başarılar diliyoruz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, " Bolivya'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin adil ve hür bir ortamda, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bolivya'da 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve resmi sonuçları bugün açıklanan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin adil ve hür bir ortamda, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu çerçevede, seçilen yeni Cumhurbaşkanı Sayın Luis Arce'ye başarılar diliyor, seçim sonuçlarının dost Bolivya halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)