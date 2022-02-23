Dışişleri Bakanlığı Çad'da düzenlenen terör saldırısı kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Çad'da düzenlenen terör saldırısı kınadı

23.02.2022 22:02
Dışişleri Bakanlığı Çad'da düzenlenen terör saldırısı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Çad'ın Çad Gölü bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Çad'ın Çad Gölü bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çad'ın Çad Gölü Bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında, 5 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Çad halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Dışişleri Bakanlığı, Boko Haram, Terör, Çad, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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