Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı:  Endonezya Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz - Son Dakika

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: Endonezya Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz
11.04.2021 23:31
Son dakika haber... DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Endonezya'da yaşanan ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği depremle ilgili yaptığı açıklamada "Endonezya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Endonezya'da yaşanan ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği depremle ilgili yaptığı açıklamada "Endonezya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Doğu Java eyaletindeki Malang Kenti yakınlarında meydana gelen depremin en az 8 kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına ve maddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Endonezya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
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