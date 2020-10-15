Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan, hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi - Son Dakika

Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan, hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi

15.10.2020 16:50
Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan, hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırıyla, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırıyla, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan'ın son olarak bugün Terter'e saldırısı sonucunda, bir mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde bulunan sivil halktan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştır. Ermenistan, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim'de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam etmektedir. İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin, Can Azerbaycan'ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır" denildi.

ANKARA, -


Azerbaycan, Ermenistan, Sivil, Hukuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan, hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi - Son Dakika

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