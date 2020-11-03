Dışişleri Bakanlığı: "Etiyopya'da şiddet olaylarının artmasından derin endişe duyuyoruz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Etiyopya'da şiddet olaylarının artmasından derin endişe duyuyoruz"
03.11.2020 23:46
Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde son zamanlarda artan şiddet olaylarından endişe duyulduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde son zamanlarda artan şiddet olaylarından endişe duyulduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde son günlerde şiddet olaylarının artmasından derin endişe duyuyoruz. Bu olaylarda çok sayıda can kaybı yaşanması üzüntü vericidir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Etiyopya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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