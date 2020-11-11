Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı: "Fildişi Sahili'nde gerçekleşen seçimler hayırlı olsun" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dost ve kardeş Fildişi Sahili halkına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fildişi Sahili'nde 31 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 9 Kasım 2020 tarihinde açıklanan resmi sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Ouattara yeniden bu göreve seçilmiştir. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Fildişi Sahili halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Fildişi Sahili'nin huzur ve istikrar içinde ekonomik kalkınma yolunda ilerlemeye devam etmesini temenni ediyoruz. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde halkın tüm kesimleriyle diyalog içinde kapsayıcı bir anlayışla hareket edileceğine olan inancımızı yineliyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)