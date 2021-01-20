Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı İspanya'ya başsağlığı diledi
20.01.2021 20:37
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada meydana gelen patlama nedeniyle İspanyol halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada meydana gelen patlama nedeniyle İspanyol halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada meydana gelen şiddetli patlamada ölü ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. İspanyol halkı ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
(İHA)
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