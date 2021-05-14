Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan AA ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu - Son Dakika

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan AA ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu

14.05.2021 11:55
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan AA ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de can kayıplarının artması, okulların zarar görmesi ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibinin yaralanmasının, İsrail'in orantısız saldırılarını ortaya koyduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de can kayıplarının artması, okulların zarar görmesi ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibinin yaralanmasının, İsrail'in orantısız saldırılarını ortaya koyduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında sivil can kayıplarının hızla artması, BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okulların zarar görmesi ve bölgede görev yapan AA kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmaları, İsrail'in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koymaktadır." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik tank ve topçu atışlarına başladığının endişeyle öğrenildiği aktarılan açıklama, şunlar kaydedildi:

"Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, AA çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Açıklamada, Türkiye'nin, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdüreceği vurgulandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında AA kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri dün yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan AA ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Gazze, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan AA ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu - Son Dakika


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