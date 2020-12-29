DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Hırvatistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6.4 şiddetinde bir deprem meydana geldiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hırvat dostlarımızın acısını paylaşıyor, Hırvatistan halkına ve depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Felaket zamanlarında uluslararası iş birliğinin öneminin bilinciyle, Hırvatistan halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,