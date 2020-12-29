Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hırvatistan'a geçmiş olsun mesajı
29.12.2020 19:20
Son dakika haber... DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Hırvatistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı gönderdi.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Hırvatistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6.4 şiddetinde bir deprem meydana geldiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hırvat dostlarımızın acısını paylaşıyor, Hırvatistan halkına ve depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Felaket zamanlarında uluslararası iş birliğinin öneminin bilinciyle, Hırvatistan halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.
Haber: ANKARA,
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