Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan'daki seçimlerin barış ve huzur ortamında tamamlanmasından memnunuz - Son Dakika

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan'daki seçimlerin barış ve huzur ortamında tamamlanmasından memnunuz

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan\'daki seçimlerin barış ve huzur ortamında tamamlanmasından memnunuz
Son Güncelleme: 10.01.2021 22:47

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'da düzenlenen erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yönetim sistemine ilişkin halk oylamasının barış ve huzur ortamında tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'da düzenlenen erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yönetim sistemine ilişkin halk oylamasının barış ve huzur ortamında tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, Kırgızistan'da yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referanduma ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve halk oylaması sonuçlarının dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını temennisinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Türkiye, Kırgızistan'daki demokratik sürecin kapsayıcılık ve toplumsal uzlaşı temelinde neticelendirilmesi yönünde atılacak adımları destekleyecektir. Erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Kırgız Cumhuriyeti'nin yönetim sistemine ilişkin halk oylamasının huzur ve barış ortamı içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz."

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova, cumhurbaşkanlığı seçiminde, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 79,18'ini alan eski Başbakan Sadır Caparov'un kazandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan'daki seçimlerin barış ve huzur ortamında tamamlanmasından memnunuz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan'daki seçimlerin barış ve huzur ortamında tamamlanmasından memnunuz - Son Dakika
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