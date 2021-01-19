Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijer'in Çad sınırındaki Diffa bölgesinde 18 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiği ve 8 askerin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur terör eylemini kınıyor, dost ve kardeş Nijer halkına ve Hükümeti'ne içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.

(Adem Aslan/İHA)