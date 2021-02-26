Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan, Hollanda'da 1915 olaylarıyla ilgili alınan karara tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan, Hollanda'da 1915 olaylarıyla ilgili alınan karara tepki Açıklaması

26.02.2021 00:22
Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan, Hollanda'da 1915 olaylarıyla ilgili alınan karara tepki Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Temsilciler Meclisi'nin, Hollanda hükümetini 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran kararıyla ilgili, "Hollanda Temsilciler Meclisinde kabul edilen ve hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran karar, tarihi siyasi...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Temsilciler Meclisi'nin, Hollanda hükümetini 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran kararıyla ilgili, "Hollanda Temsilciler Meclisinde kabul edilen ve hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğinde hükümsüz bir teşebbüstür." açıklamasında bulundu.

Aksoy, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde dün kabul edilen kararla ilgili soruya yazılı olarak yanıt verdi.

"Bugün (25 Şubat) Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğinde hükümsüz bir teşebbüstür." ifadesini kullanan Aksoy, "Meclisler tarih yazma ve yargılama mekanları değildir. Bu karara katılanlar 1915'te gerçekte ne olduğunu aramak yerine, popülistçe oy peşinde koşmaktadır." açıklamasını yaptı.

Söz konusu kararın imzacılarını Birleşmiş Milletler'in 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tetkik etmeye davet eden Aksoy açıklamasında, "Tarihi bir meselenin daha iyi anlaşılmasına yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz. Ermenistan tarafından yanıtlanmayan Ortak Tarih Komisyonu önerimiz bu çabaların başında gelmektedir." ifadelerine yer verdi.

Aksoy, Hollanda hükümetinden hukukun üstünlüğünü gözeten bir tutum benimsemesi beklentisi olduğuna vurgu yaparak, "Hollanda Temsilciler Meclisi'nin ise son dönemde sıkça yaptığı gibi gerçeklikten kopuk, Türkiye karşıtı kararlar almak yerine, mesaisini giderek artan ve Hollanda Türk toplumunun da günlük olarak karşı karşıya kaldığı ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığı ile son olarak hükümetin istifasına varan ayrımcı uygulamalarla mücadeleye hasretmesi daha isabetli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi, Dışişleri Bakanlığı, Soykırım, Hollanda, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan, Hollanda'da 1915 olaylarıyla ilgili alınan karara tepki Açıklaması - Son Dakika


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