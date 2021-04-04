Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de başgösteren olayları endişeyle izliyoruz - Son Dakika

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de başgösteren olayları endişeyle izliyoruz
04.04.2021 11:28
Son dakika gündem haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başgösteren olayların endişeyle izlendiği bildirildi.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başgösteren olayların endişeyle izlendiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başgösteren olayları endişeyle izliyoruz. Ortadoğu'da barışın kilit ülkesi Ürdün'ün istikrar ve huzurunu Türkiye'nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz. Bu çerçevede, Kral II. Abdullah ve Ürdün Hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğimizi ifade ediyoruz" denildi.
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