Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığından Batı Trakya Türklerine destek mesajı Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, "29 Ocak Batı Trakya Milli Direniş ve Dayanışma Günü" münasebetiyle Batı Trakya Türkleri için destek mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, "29 Ocak Batı Trakya Milli Direniş ve Dayanışma Günü" münasebetiyle Batı Trakya Türkleri için destek mesajı yayımladı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Batı Trakya Türkleri, 'Türk' kimliklerinin tanınması için 30 yılı aşkın süredir mücadele ediyor. AİHM'nin azınlık lehine aldığı kararlar senelerdir uygulanmıyor. Haklı mücadelelerinde soydaşlarımızın daima yanında olacağız." ifadesi kullanıldı. Batı Trakya'da 29 Ocak Olayları Yunan yargısının 1988'de " Yunanistan'da Türk bulunmadığı" gerekçesiyle isimlerinde "Türk" kelimesi bulunan derneklerin kapatılması kararı vermesi üzerine Batı Trakya Türk Azınlığı, 29 Ocak 1988'de gerçekleştirdiği toplu yürüyüşle yargının bu kararını protesto etmişti. Bu tepkilerin 2. yılı olan 29 Ocak 1990'da ise fanatik milliyetçi bazı Yunanlar, Gümülcine ve İskeçe'de Türklere karşı toplu saldırılar düzenlemişti. Batı Trakya'daki Türk azınlığı, her yıl 29 Ocak'ta Milli Direniş ve Dayanışma Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenliyor.

Son Dakika

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi

Juventus, Merih Demiral için Liverpool'un 45 milyon poundluk teklifini reddetti

Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı

Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var

Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu

Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu

Altı yıl önce kaybolan kedi, iki sokak ötede kör bir şekilde bulundu