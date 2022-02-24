Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı - Son Dakika
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı

24.02.2022 09:27
Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına seyahatten kaçınmaları uyarısında bulunarak, "Ukrayna'da yaşayan değerli vatandaşlarımız, Ukrayna hava sahası halen kapalıdır.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına seyahatten kaçınmaları uyarısında bulunarak, "Ukrayna'da yaşayan değerli vatandaşlarımız, Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan dolayı bu ülkedeki Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu. Ukrayna'da hava sahasının hala kapalı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Ukrayna'da yaşayan değerli vatandaşlarımız, Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır. Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929 Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin'de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612 Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa'da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026" denildi.

(Utku Şimşek-İHA)

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Kiev, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı - Son Dakika


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