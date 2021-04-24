Dışişleri: Ermeni terörünün şehit ettiği arkadaşlarımız unutmadık

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatların isimleri paylaşılarak, "Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız" denildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar; hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" denildi. Paylaşımda, Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatların isimlerine de yer verildi.

ANKARA,