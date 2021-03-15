Son dakika haber... Dışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama - Son Dakika

Son dakika haber... Dışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama
15.03.2021 10:27
Edinilen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'da, Boko Haram terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör eylemini kınadı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'da, Boko Haram terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör eylemini kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Borno Eyaleti'nin Gudumbali bölgesinde, Boko Haram terör örgütü tarafından 12 Mart 2021 tarihinde bir askeri konvoya yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 19 askerin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.
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