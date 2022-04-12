Son dakika haber... Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

12.04.2022 14:28
Son dakika haber... Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

İlçenin Akpınar Mahallesi'nde, Hüseyin Bayraktar yönetimindeki 61 J 1288 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün sürücüsü Bayraktar ile araçta bulunan Ali Ocak, Elmas ve Nazlıcan Değermenci yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haber... Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber... Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Karadeniz Teknik Üniversitesinden Ukraynalı akademisyenlere davet Karadeniz Teknik Üniversitesinden Ukraynalı akademisyenlere davet Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hüseyin Bayraktar, Akçaabat, Minibüs, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu! Genç kızın ayrıldığı erkek arkadaşına not bıraktığı öne sürüldü
14:30 Pitbullunu saldırttığı öne sürülen sanık mahkemede kendini böyle savundu: Bir şey yapmak istesem silahla yapardım, köpeği kullanmam
14:25 Kadirov haritayı açık unutunca, Rus ordusunun nerelerde üslendiği canlı yayında görüntülendi
14:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Satacak bir şey kalmadı şimdi Türkiye'nin itibarını satıyorlar!
14:24 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Efe aynı davada ne gibi zorlukla karşılaşacak?
14:06 Bircan Bali'nin şikayeti üzerine yargılanan Reynmen, beraat etti
14:01 İstanbul'un göbeğinde Libyalı şahıs kendisi gibi Libya uyruklu olan kadını bıçakla gasp etti
13:58 "Sonbaharda seçim bekliyorum" diyen MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar: Erdoğan seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacak!
13:57 Karantinaya girmek istemedi, tekme tokat dayak yedi! Korona Şangay'da tekrar ortaya çıktı
13:49 Sevilen dizi 'Baba' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Büşra ve Kadir yüzleşiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 14:41:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement