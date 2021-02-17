Son dakika haber: Diyaliz hastası, paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor

Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var

Ardahan Merkeze 23 kilometre uzaklıktaki Yalnızçamhasköy köyünde ikamet eden Saltanat Öztürk, tedavi görmesi gereken Ardahan Devlet Hastanesine gitmek için, 112 Acil Servis'ten yardım talep etti.

Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu