Son dakika haber | Diyanet Bir-Sen'den, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki - Son Dakika

Son dakika haber | Diyanet Bir-Sen'den, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

11.10.2020 00:57
Son dakika haber | Diyanet Bir-Sen'den, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki, System.String[]

Son dakika haberleri: Diyanet Bir-Sen, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam dinine ve Türkiye'ye ilişkin sözleri nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Diyanet Bir-Sen, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam dinine ve Türkiye'ye ilişkin sözleri nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam dini ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ile geniş kesimlerden tepki toplamıştı. Macron'un sözlerine ilişkin Diyanet ve Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (Diyanet Bir-Sen), basın açıklaması düzenledi. Taksim'de yapılan açıklamaya Diyanet Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kumaş ile sendika üyeleri katıldı.

Sendika adına açıklamaya yapan genel başkan yardımcısı Kumaş, "Dünyanın yeniden dizayn edildiği bu günlerde, toplum üzerindeki etkilerini kaybedenler, bulundukları makamı koruyabilmek ve halklarına şirin gözükebilmek için ahlaksızca kutsal değerlere saldırmaktadırlar. Bunlardan biri de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dur. Bay Macron, 'İslam'ın krizde olduğu' safsatasını dillendirerek aynada kendisini kaplan gören kedi misali, boyundan büyük cümleler kurmaktadır. Oysa krizde olan İslam değil, Macron'lu Fransa'dır. Bay Macron, 'aydınlanmış bir İslam anlayışı oluşturacaklarını' zırvalamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bizler, İstanbul'dan Macron'lu Fransa'ya sesleniyoruz" diyen Kumaş, "Ey Macron! 'Oku' emriyle başlayan ve önceki tüm semavi inançları içerisinde barındıran Kur'an-ı Kerim'in inişiyle karanlıktan aydınlığa geçilmiş ve dünya, insanoğlunun değişmez, yegane dini olan İslam'la bir kez daha yeniden aydınlanmıştır. Barış anlamına da gelen ve tarihi süreçte tüm dünyada barışın hakimiyetini önceleyen tek din olan İslam'a yönelik bu tür nefret ve kin dolu açıklamalarınız, önümüzdeki süreçte yeni zulümler ve katliamlar yapmayı düşündüğünüzü bizlere anımsatmaktadır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Diyanet Bir-Sen'den, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki - Son Dakika

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