Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Filistin davasını ihmal etmeden geleceğe taşıyın - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısını dünya kamuoyuna anlatmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "İnşallah gençler olarak sizler de Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden, aklınızdan çıkarmadan geleceğe taşıyınız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Temsilci Genç Buluşması'na katılmak üzere Ankara'da gençleri kabul etti. Kabulde, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Enver Osman Kaan da hazır bulundu. Erbaş, son günlerde Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e yapılan saldırıları hatırlatarak, "Kudüs, Mescid-i Aksa her zaman olduğu gibi çok gündemde. 1948 yılından bu yana orada Avrupalıların özellikle İngiltere'nin planları ile bir işgal devleti kuruldu. Filistin topraklarını işgal etti. O gün bugündür bu acı devam ediyor. Biz de yapılan zulümleri dünya kamuoyuna anlatmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. İnşallah gençler olarak sizler de Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden, aklınızdan çıkarmadan geleceğe taşıyınız" dedi.