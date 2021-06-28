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Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Bakri ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Bakri ile görüştü

28.06.2021 20:52
Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Bakri ile görüştü, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Zülkifli Muhammed al-Bakri ile çevrim içi görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Zülkifli Muhammed al-Bakri ile çevrim içi görüştü.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, din hizmetleri, din eğitimi, vakıflar, vakit hesaplama, zekat ve İslamofobi konularının ele alındığı çevrim içi görüşmede Diyanet İşleri Başkanlığı ve Malezya Din İşleri Bakanlığının bu alanlardaki iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Erbaş, zekatın toplumların daha adil bir düzen içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için önemli olduğunu ve Müslüman ülkelerin zekat müessesesini çalıştırması gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşların zekata yönelik duyarlılıklarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Erbaş, "Bu çalışmalarla, hem insanların sıkıntılarını gidermeye yönelik bir adım atmış olacağız hem de zekat gibi çok önemli bir farzı yerine getirmelerine katkı sağlamış olacağız. Bu ibadetin yaygınlaşması için teşvik etmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İslamiyet'in şiddetle örtüştürüldüğünü, İslamofobi'ye zemin hazırlayan bir anlayışın gittikçe yayıldığını ve buna engel olunması gerektiğine dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Vasat ümmet, mutedil bir İslam anlayışı zaten Kur'an'ın ve sünnetin de bizden istediği bir dini anlayıştır. Ülkemizde şu an sayıları yüzü aşan ilahiyat fakültelerinde mümkün olduğunca bu şekilde bir eğitim, yani ümmet-i vasat, mutedil din anlayışını yaygınlaştırmaya yönelik ve gençlerimizi, insanımızı bu şekilde beslemeye yönelik bir eğitim anlayışı bulunmaktadır. Bu konuda Malezya'nın da aynı çizgide olduğunu biliyorum. Buna dikkat etmediğimiz zaman özellikle terör örgütü haline getirilen birtakım dini anlayışlar oluyor ki bu da bütün Müslümanları sıkıntıya sokuyor. DEAŞ, Boko Haram, Şebab gibi birtakım şiddeti ön plana çıkaran anlayışlar bunun en büyük örnekleridir."

Erbaş, İslamofobi ile mücadele etmek ve doğru dini bilginin yaygınlaşması için iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

İslam ülkelerinin ibadet vakitlerini hesaplama noktasında da birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, İslam ülkeleri arasında ramazan ve kurban bayramlarının birlikte ifa edilmediğinde zorluk yaşandığına dikkati çekti.

Görüşmede Malezya Din İşleri Bakanı Zülkifli Muhammed al-Bakri de iki kurum arasındaki ilişkilerden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslamofobi, Malezya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Bakri ile görüştü - Son Dakika


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