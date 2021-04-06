Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teravih açıklaması; Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teravih açıklaması; Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik." - ANKARA