Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teravih açıklaması; Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik." - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teravih açıklaması; Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok... - Son Dakika