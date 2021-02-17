Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

17.02.2021 15:57

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 534. gününde devam ediyor.

Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için oturma eylemi yapan Nazlı Sancar, Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösteren Sancar, kızından yıllardır haber alamadığını belirtti.

Evladının kokusuna hasret kaldığını ifade eden Sancar, "Kızımı HDP ve PKK'dan istiyorum. HDP olmazsa PKK olmaz. Evladımın hayalleri vardı. Okumak, savcı, hakim olmak istiyordu. HDP kızımı nasıl PKK'ya götürdüyse aynen o şekilde getirsin. Kızım gelsin, o zalimlerin elinde kalmasın." diye konuştu.

Oğlu Ramazan için oturma eylemine katılan Mevlüde Üçdağ ise evladını almadan HDP binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Evladından 6 yıldır haber alamadığını dile getiren Üçdağ, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu onlar PKK'ya götürüp teslim etti. HDP ve PKK aynı örgüttür. Oğlum neredeysen, beni görüyorsan, duyuyorsan gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

Ailelere destek ziyareti

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Başkanı Abdulvasi Yaz ve federasyon üyeleri de anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Başkan Yaz, terör örgütü PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olmadığını dile getirerek, "PKK ve Kürtler birbirinden ayrıdır. Terör örgütüne hayır. Allah onları perişan etsin. Bu örgütün kirli yüzünü hepimiz tanıdık. Hepimiz birlikte mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaz, terör örgütü PKK'nın emellerine karşı çıkacaklarını belirtti.

Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika


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