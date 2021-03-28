Son dakika haber... Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür - Son Dakika

Son dakika haber... Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür

28.03.2021 17:57
Son dakika haber... Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür, System.String[]

Bir son dakika haberine göre DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile birlikte çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile birlikte çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Evlat nöbetindeki anne ve babalara kırmızı gül veren Erbaş, evlat hasretinin acıların en büyüğü olduğunu ifade ederek, "Cenabıhak en kısa zamanda evlatlarınıza kavuşmayı nasip eylesin. Biz bunu büyük umutlarla bekliyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve eşi Seher Erbaş,  Diyarbakır'da HDP il binası önünde çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileleri ziyaret etti. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat'ın da eşlik ettiği ziyarette ailelere kırmızı gül verip dertlerini dinleyen Erbaş, ailelerin acılarını paylaştığını söyledi. Annelerin evlat hasretinin acıların en büyüğü olduğuna vurgu yapan Erbaş, şunları söyledi: "Annelerin evlat hasreti acıların en büyüğüdür. Cenabıhak yar yardımcınız olsun. Devletimiz çok büyük, devletimiz tüm güvenlik güçlerimizle gereken çalışmaları yapıyor. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm hocalarımızla birlikte, annelerin evlat hasretlerinin bitmesi için sadece dua etmiyoruz, dilimizle, irşadımızla, sözlerimizle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabi biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu topraklarda farklı inançtan, farklı mezhepten, farklı ırktan milletimiz, asırlar boyunca huzur içerisinde, barış içerisinde birbiriyle kardeşçe yaşadı. İnşallah bunu bozmaya hiçbir terör örgütünün gücü yetmeyecektir, hiçbir hain yapının gücü buna yetmeyecektir. Cenabıhak en kısa zamanda evlatlarınıza kavuşmayı nasip eylesin. Biz bunu büyük umutlarla bekliyoruz. Devletimiz gayret ediyor çalışıyor, güvenlik güçlerimiz çalışıyor. Polisimiz, askerimiz, herkes bu ayrılığı, bu hasreti ortadan kaldırmak için gayret ediyor. Gençlerimize de şunu söylüyorum, biz gerçekten İslam ile Müslümanlıkla neşvünema bulmuş ve 1400 senedir ezanın dinmediği topraklarda yaşıyoruz, kıyamete kadar da öyle olacaktır. Medeniyetimizin özü bu şekilde kardeşliğe, birliğe, beraberliğe dayanıyor. Bunu hiçbir terör örgütü, hiçbir güç bozamayacaktır. Biz millet olarak beraber oldukça inşallah bunu başaracağız. Burada evlat hasretini hissettim, biz evlatlarımızı görmediğimiz zaman çok üzülüyoruz. İnşallah Diyarbakır annelerimiz en kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar. Bunun için herkese çağrıda bulunuyorum, sadece annelerimizin görevi değil bu, millet olarak hepimizin görevi. Bu acının dinmesi için herkes elinden gelen gayreti göstermesi lazım, buna özellikle dikkat çekmek istiyorum."


Son dakika haber... Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür
Son dakika haber... Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür
Son dakika haber... Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür
Son dakika haber... Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür
Son dakika haber... Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür
Son dakika haber... Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür
Son dakika haber... Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür
Son dakika haber... Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür
Son dakika haber... Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır, Terör, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti ABD polisi, gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü ABD polisi, gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi         
18:08
Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi         
17:34
TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak         
16:35
Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi         
16:12
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi         
15:54
60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı         
15:33
Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce         
15:21
Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı         
14:59
Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı         
14:22
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti         
09:38
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti         
00:59
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 18:39:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei