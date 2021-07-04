Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 671'inci gününde sürüyor.

Anne Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını söyledi.

Evlatlarının ellerinden alındığını belirten Elhaman, şöyle konuştu:

"Getirsinler artık. 4 yıldır evladıma hasretim. Doğurduğum evladımı ne hakla benden aldılar? Oğlumun onlara ne zararı vardı? Tek istediğimiz evladımız. Çocuklarımızın derdindeyiz. Anne ve babalar olarak bu çadırı terk etmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Biz onlardan bir şey istemiyoruz. Sadece evlatlarımızı istiyoruz."

Elheman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Baba Hacı Göger de 6 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan Göger için oturma eyleminde yer aldığını, evladına kavuşuncaya kadar HDP il binası önünden ayrılmayacağını kaydetti.

Göger, "Buradaki anne ve babalar çocuklarının peşindeler. O çocuklar, HDP ve yandaşları tarafından kandırıldı. HDP il binasına getirilip dağa gönderildi. Sonuna kadar kararlıyız. Sonucu ne olursa olsun evlatlarımızın peşini bırakmayacağız." dedi.