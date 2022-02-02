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Son dakika haberi | Teröristlere saygı duruşunda bulunan DBP il başkanı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Teröristlere saygı duruşunda bulunan DBP il başkanı tutuklandı

02.02.2022 15:02

Gelen son dakika haberlerine göre Teröristlere saygı duruşunda bulunan DBP il başkanı tutuklandı DBP Diyarbakır İl Başkanı Seval Gülmez, adli makamlarca tutuklandı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan ve önceki...

Teröristlere saygı duruşunda bulunan DBP il başkanı tutuklandı

DBP Diyarbakır İl Başkanı Seval Gülmez, adli makamlarca tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan ve önceki gün tekrar gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı Seval Gülmez, bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu grubun terörist başı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşıldı.

Başlar öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Terörle Mücadele Şube ekiplerince 26 Ocak 2022 tarihinde sabah saatlerinde DBP il binasına operasyon düzenlenmiş il binasında arama yapılmıştı.

Korona virüse yakalandığı için evinde izolasyonda olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez izolasyonu bittikten sonra gözaltına alındı. Gülmez 'in korona virüs testi tekrar pozitif çıkması üzerine serbest bırakıldı. Evde gözetimde bulunan Gülmez, izolasyonu bittikten sonra tekrar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP'li vekiller ile il başkanı hakkında da soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşunda bulundukları, fotoğraflarda tespit edilen HDP Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Dersim Dağ, İmam Taşçıer ve Remziye Tosun ile HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan hakkında da soruşturma başlatmıştı.

Son dakika haberi | Teröristlere saygı duruşunda bulunan DBP il başkanı tutuklandı
Son dakika haberi | Teröristlere saygı duruşunda bulunan DBP il başkanı tutuklandı
Son dakika haberi | Teröristlere saygı duruşunda bulunan DBP il başkanı tutuklandı
Son dakika haberi | Teröristlere saygı duruşunda bulunan DBP il başkanı tutuklandı
Son dakika haberi | Teröristlere saygı duruşunda bulunan DBP il başkanı tutuklandı

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Demokratik Bölgeler Partisi, Cumhuriyet, Polis, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Teröristlere saygı duruşunda bulunan DBP il başkanı tutuklandı - Son Dakika


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