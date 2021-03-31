Son dakika haber: Diyarbakır'da 1 okul, karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Diyarbakır'da 1 okul, karantinaya alındı
31.03.2021 11:09
Son dakika gündem haberi: DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki Has İlkokulu ve Ortaokulu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki Has İlkokulu ve Ortaokulu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.
Çınar ilçesine bağlı kırsal Has Mahallesi'ndeki Has İlkokulu ve Ortaokulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Çınar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak ilçemize bağlı Has mahallesinde bulunan Has İlk ve Ortaokulu'nda 30 Mart 2021 tarih saat 12.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi" denildi.
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