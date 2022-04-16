Son dakika haber! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 6 kişi tutuklandı

16.04.2022 17:32

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 6 kişi tutuklandı Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı esnaf arasında park nedeniyle çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 6 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı esnaf arasında park nedeniyle çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Sur ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırdavatçı olan iki komşu esnaf, iş yerlerinin önünde park halinde olan araçlarla ilgili tartıştı. Tartışmaya tarafların akrabalarının da dahil olmasıyla olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı olayda yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti. 5 kişinin tedavileri devam ediyor.

Yaralı 5 kişinin tedavisi devam ederken olayla ilişkin 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 6 kişi tutuklandı
Son dakika haber! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 6 kişi tutuklandı
Son dakika haber! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 6 kişi tutuklandı

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Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında, 11 gözaltı Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında, 11 gözaltı Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 11 gözaltı Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 11 gözaltı

Diyarbakır, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


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