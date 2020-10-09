Son dakika haber! Trabzon'da 2 noktada orman yangını - Son Dakika

Son dakika haber! Trabzon'da 2 noktada orman yangını
09.10.2020 14:58
Son dakika gelişmesine göre TRABZON'da, 2 farklı noktada orman yangınları çıktı.
TRABZON'da, 2 farklı noktada orman yangınları çıktı. İtfaiye
ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlara, müdahale ediyor.
Trabzon'da merkeze bağlı Beşirli Mahallesi'nde, öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.Aynı saatlerde Maçka ilçesi Sevinç Mahallesi'nde de yazlık evlerin olduğu alanda orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, Trabzon ve Maçka belediyeleri ile Orman Müdürlüğü arazözleri ile müdahale ediliyor.
- Trabzon
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