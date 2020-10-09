Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince 325 kilogram esrar ve 373 bin kök kenevir ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, "Yıldırım-7 Operasyonu" kapsamında, Lice ilçesinin Duru, Dernek ve Örtülü mahalleleri kırsalında başlatılan narko-terör operasyonu başarıyla tamamlandı.
Operasyonda 9 farklı noktada, 128 kilogramı toz, 192 kilogramı kubar, 5 kilogramı skunk olmak üzere 325 kilogram esrar ile 373 bin kök kenevir bitkisi bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kenevir bitkileri numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: 325 Kilogram Esrar ve 373 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika